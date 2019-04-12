2019-04-12T05:09:55+03:00
Политика

Политики из США призвали Вашингтон пересмотреть антироссийскую стратегию

Эксперты заявили о политической параличе в отношениях двух стран и об угрозе применения ядерного оружия
Юлия ДИВЕЕВА
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Политики США обеспокоены угрозой военного противостояния между США и РоссиейПолитики США обеспокоены угрозой военного противостояния между США и РоссиейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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США и Россия должны немедленно возобновить диалог по вопросам стратегической стабильности. Такое мнение в своей общей статье высказали американские политики Джордж Шульц, Уильям Перри и Сэм Нанн.

Шульц в 1982-1989 годах занимал пост госсекретаря США, Перри был министром обороны США в 1994-1997 годах, Нанн с 1972 по 1997 год представлял в Сенате штат Джорджия. Они считают, что отношения между США и Россией "оказались в опасном политическом параличе", который может закончится военным противостоянием и возможным применением ядерного оружия из-за одной ошибки.

“Необходим смелый политический сдвиг, чтобы поддержать стратегическое возобновление сотрудничества с Россией и уйти от этой опасной пропасти” - говорится в материале газеты The Wall Street Journal.

Американские эксперты призвали Вашингтон в первую очередь "пересмотреть свою безрезультатную политику в отношении России”. По их мнению, лидер демократического большинства в Палате представителей Нэнси Пелоси и лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл должны сформировать двухпартийную группу, которая должна обсудить пути укрепления НАТО и возобновление диалога с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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