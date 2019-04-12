Министр обороны Судана дал присягу как глава Военного совета страны

СЕГОДНЯ 05:38 2019-04-12T05:39:19+03:00

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В Судане министр обороны и первый вице-президент генерал-лейтенант Авад бен Ауф принес присягу как руководитель Военного совета страны.

Как сообщает телеканал Sky News Arabia, начальник штаба армии Камаль Абдул-Мааруф аль-Махи был назначен заместителем председателя совета, который возглавит Судан в течение двухлетнего переходного периода.

Как писал сайт .kp.ru, в Судане 11 апреля произошел военный переворот. Утром в четверг в здание государственной телерадиовещательной компании в Омдурмане ворвалась группа в камуфляжем. Район оцеплен, меры безопасности усилены. Местных жителей попросили не покидать дома без необходимости.

Армия Судана, в свою очередь, пообещала в самое ближайшее время сделать важное заявление. Военные заверили, что свергнутый президент Омар аль-Башир находится в надежном месте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/702494" frameborder="0"></iframe> В Судане произошел военный переворот.Президент Судана Омар аль-Башир, возглавляющий страну 30 лет, уйдет в отставку, некоторые действующие и бывшие должностные лица арестованы

ИСТОЧНИК KP.RU