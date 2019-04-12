"Сбербанк" опроверг информацию о покупке "О'кей" в собственных интересах
"Сбербанк" не планирует покупать ретейлера "О'кей" в собственных интересах ( оставаться конечным собственником).
Напомним, ранее информационное агентство Reuters опубликовало информацию о том, что российский банк ведет переговоры по поводу соответствующей сделки. Источник заявил агентству, близкого к топ-менеджменту Сбербанка, что банк не планирует оставаться конечным собственником, рассчитывая затем перепродать актив третьей стороне, сообщает "ТАСС".
- Сбербанк не планирует приобретение ретейлера "О'кей" в собственных интересах, - опровергли в пресс-службе банка.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях "Сбербанк" опроверг слух о том, что российские банкоматы перестали принимать купюры в пять тысяч рублей. В "Сбербанке" информацию опровергают.
Тем временем, в среду, 10 апреля, стало известно о том, что клиенты «Сбербанк Онлайн» второй раз за неделю жалуются на сбои. О проблемах с сервисом заявили более 600 пользователей в столице, Санкт-Петербурге, Казани и других городах.
ИСТОЧНИК KP.RU