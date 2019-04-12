"Сбербанк" опроверг информацию о покупке "О'кей" в собственных интересах

СЕГОДНЯ 07:19 2019-04-12T07:27:12+03:00

Ранее Reuters сообщило о том, что российский банк ведет переговоры по поводу данной сделки

Изменить размер текста: A A

"Сбербанк" не планирует покупать ретейлера "О'кей" в собственных интересах ( оставаться конечным собственником).

Напомним, ранее информационное агентство Reuters опубликовало информацию о том, что российский банк ведет переговоры по поводу соответствующей сделки. Источник заявил агентству, близкого к топ-менеджменту Сбербанка, что банк не планирует оставаться конечным собственником, рассчитывая затем перепродать актив третьей стороне, сообщает "ТАСС".

- Сбербанк не планирует приобретение ретейлера "О'кей" в собственных интересах, - опровергли в пресс-службе банка.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях "Сбербанк" опроверг слух о том, что российские банкоматы перестали принимать купюры в пять тысяч рублей. В "Сбербанке" информацию опровергают.

Тем временем, в среду, 10 апреля, стало известно о том, что клиенты «Сбербанк Онлайн» второй раз за неделю жалуются на сбои. О проблемах с сервисом заявили более 600 пользователей в столице, Санкт-Петербурге, Казани и других городах.

ИСТОЧНИК KP.RU