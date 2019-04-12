Полицейских в подземных переходах заменят камерами наблюдения

СЕГОДНЯ 08:43 2019-04-12T08:46:04+03:00

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В подземных переходах столицы появятся современные системы интеллектуального автоматического мониторинга, которые смогут не только распознавать лица, но и сообщать диспетчеру об оставленных предметах или опасном скоплении людей. Камеры будут работать на 41 объекте и смогут заменить сотрудников полиции, которые патрулируют территорию.

Обычные камеру видеонаблюдения в большинстве переходов уже есть, теперь их обновят и добавят системы сбора и обработки информации, а также автоматическую пожарную и охранную сигнализации. Еще будет смонтирована система оповещения и управления эвакуацией.

Все это должны успеть сделать до июля, а летом будет объявлен тендер на оборудование еще 40 объектов. За пять лет планируют разместить подобные камеры на всех 600 подземных и надземных переходах столицы.

Эксперты отмечают, что установка технической системы обойдется дешевле и эффективнее пеших патрулей, но есть и минусы: в случае ЧП нарушители успеют скрыться до приезда реальных сотрудников полиции, пишет газета «Известия».

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ИСТОЧНИК KP.RU