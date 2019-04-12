Британские СМИ рассказали о личности соратника Ассанжа, задержанного в Эквадоре

СЕГОДНЯ 08:58 2019-04-12T09:03:57+03:00

По словам издания, мужчина был разработчиком ПО для WikiLeaks

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Британская газета Daily Express назвала личность задержанного в Эквадоре соратника Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks. Мужчину зовут Ола Бини и родом он из Швеции. Также, по словам издания, он являлся разработчиком программного обеспечения для WikiLeaks.

По данным британских СМИ, Бини не говорит на испанском языке, который является официальным в Эквадоре.

Напомним, ранее сообщалось о том, что соратник основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого власти Эквадора заподозрили во вмешательстве во внутренние дела государства, был задержан при попытке сбежать в Японию.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в четверг, 11 апреля британские правоохранители арестовали основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Эквадор отказал журналисту в дальнейшем предоставлении убежища. Арест был произведен по ордеру, выданному судом магистратов Вестминстера еще 29 июня 2012 года.

Джулиана Ассанжа выводят из посольства Эквадора в Лондоне. Источник: RT

ИСТОЧНИК KP.RU