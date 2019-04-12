Представитель МИД КНР заявил, что перерождение Далай-ламы состоится согласно законам Китая

СЕГОДНЯ 09:30 2019-04-12T10:01:42+03:00

На днях стало известно о госпитализации с легочной инфекцией духовного лидера буддистов

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Официальный представитель МИД КНР Лу Кан во время брифинга для прессы заявил, что перерождение Далай-ламы состоится согласно законам Китая.

- Реинкарнация живых будд, включая Далай-ламу, должна соблюдать государственные законы и религиозные ритуалы, - отметил Кан.

Также он отметил, что Пекин не знает о состоянии здоровья Далай-ламы XIV.

Кан подчеркнул, что система реинкарнации живого Будды Далай-ламы существует в течение сотен лет.

- Реинкарнация живых Будд, включая Далай-ламу, должна соблюдать национальные законы и правила, следовать религиозным ритуалам и настраивать историю, - добавил официальный представитель МИД КНР.

Ранее сам Далай-лама заявил, что что, возможно, переродится в Индии, где он жил в изгнании на протяжении 60 лет.

Напомним, в среду, 10 апреля, стало известно, что Далай-ламу госпитализировали с легочной инфекцией. На данный момент состояние Далай-ламы стабильно, он получает необходимую медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU