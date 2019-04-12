Представитель МИД КНР заявил, что перерождение Далай-ламы состоится согласно законам Китая
Официальный представитель МИД КНР Лу Кан во время брифинга для прессы заявил, что перерождение Далай-ламы состоится согласно законам Китая.
- Реинкарнация живых будд, включая Далай-ламу, должна соблюдать государственные законы и религиозные ритуалы, - отметил Кан.
Также он отметил, что Пекин не знает о состоянии здоровья Далай-ламы XIV.
Кан подчеркнул, что система реинкарнации живого Будды Далай-ламы существует в течение сотен лет.
- Реинкарнация живых Будд, включая Далай-ламу, должна соблюдать национальные законы и правила, следовать религиозным ритуалам и настраивать историю, - добавил официальный представитель МИД КНР.
Ранее сам Далай-лама заявил, что что, возможно, переродится в Индии, где он жил в изгнании на протяжении 60 лет.
Напомним, в среду, 10 апреля, стало известно, что Далай-ламу госпитализировали с легочной инфекцией. На данный момент состояние Далай-ламы стабильно, он получает необходимую медицинскую помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU