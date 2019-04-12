СЕГОДНЯ 09:38 2019-04-12T09:57:29+03:00

В Интернет попали данные о клиентах российских банков из черного списка ЦБ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Сеть на специализированные форумы попали данные клиентов российских банков из черного списка ЦБ. Речь идет примерно о 120 тысячах граждан и компаний.

По оценке экспертов, это первый случай появления в открытом доступе информации, которая так или иначе связана с Банком России.

Российские юристы подчеркнули, что многие клиенты банков попадают в черный список случайно. При этом у них могут возникнуть дополнительные сложности при устройстве на работу. В самом ЦБ заявили о невозможности утечек.

Однако IT-эксперты уверены, что вина лежит именно на Банке России из-за ошибки в проектировании системы безопасности передачи данных, сообщает "Коммерсантъ".

К слову, про физических лиц в базе содержится информация об их ФИО, дате рождения, серии и номере паспорта. Про компании - наименование, ИНН, ОГРН.

Попавшие в Интернет записи датируются периодом с 26 июня 2017 года по 6 декабря 2017 года. С первой даты Банк России начал рассылать черный список клиентов в соответствии с положением 550-П.

При этом, утекшая база начала распространяться несколько месяцев назад. Однако об утечке до вчерашнего дня не знали ни в ЦБ, ни в Росфинмониторинге.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что депутат Госдумы Андрей Луговой заявил Радио "Комсомольская правда" о том, что в России необходимо принять закон о защите персональных данных россиян. При этом он напомнил, как мошенники обманывают россиян под видом звонков из банков из-за утечки персональных данных.

ИСТОЧНИК KP.RU