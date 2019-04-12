Гендиректор Роскосмоса утвердил создание Роскосмосбанка
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подписал документ о создании на базе Фондсервисбанка Роскосмосбанка.
«Внести изменения в устав акционерного общества "Фондсервисбанк" <...> следующего содержания: полное фирменное наименование банка на русском языке - акционерное общество "Роскосмосбанк", на английском языке - JSC "Roscosmosbank", - цитирует ТАСС текст распоряжения. Согласно документу 100 процентов акций новой структуры, а это более 11,3 трлн ценных бумаг, находятся в собственности Роскосмоса.
Предполагается, что Роскосмосбанк будет выступать финансовым инструментом, который позволит быстро навести порядок во всей корпорации.
Ранее Рогозин в интервью «Комсомольской правде» сообщил о начале работы по созданию новой российской ракеты «Союз-5». Через 3,5 года, по его словам, должен состояться ее первый испытательный полет. К 2022 году должен появиться и новый пилотируемый корабль.
Дмитрий Рогозин в студии радио «Комсомольская правда».Накануне Дня космонавтики обозреватель «Комсомолки» Александр Милкус пригласил на Радио «КП» главного по космосу в нашей стране
ИСТОЧНИК KP.RU