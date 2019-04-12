2019-04-12T10:42:23+03:00
Общество

Гендиректор Роскосмоса утвердил создание Роскосмосбанка

Новая финансовая структура будет выполнять функции казначейства ракетно-космической отрасли
Марина ВЕНЦОВА
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в студии "Комсомольской правды"Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в студии "Комсомольской правды"Фото: Евгения ГУСЕВА
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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подписал документ о создании на базе Фондсервисбанка Роскосмосбанка.

«Внести изменения в устав акционерного общества "Фондсервисбанк" <...> следующего содержания: полное фирменное наименование банка на русском языке - акционерное общество "Роскосмосбанк", на английском языке - JSC "Roscosmosbank", - цитирует ТАСС текст распоряжения. Согласно документу 100 процентов акций новой структуры, а это более 11,3 трлн ценных бумаг, находятся в собственности Роскосмоса.

Предполагается, что Роскосмосбанк будет выступать финансовым инструментом, который позволит быстро навести порядок во всей корпорации.

Ранее Рогозин в интервью «Комсомольской правде» сообщил о начале работы по созданию новой российской ракеты «Союз-5». Через 3,5 года, по его словам, должен состояться ее первый испытательный полет. К 2022 году должен появиться и новый пилотируемый корабль.

Дмитрий Рогозин в студии радио «Комсомольская правда».Накануне Дня космонавтики обозреватель «Комсомолки» Александр Милкус пригласил на Радио «КП» главного по космосу в нашей стране

ИСТОЧНИК KP.RU

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