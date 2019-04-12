2019-04-12T11:09:00+03:00
Общество

Большинство россиян признают лидерство страны в деле освоения космоса

Эксперты подвели итоги опроса в День космонавтики
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Большинство россиян признают лидерство страны в деле освоения космосаБольшинство россиян признают лидерство страны в деле освоения космосаФото: Марина СИЗОВА
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ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, посвященного российской космонавтике. Выяснилось, что 76% граждан убеждены, что наша страна является лидером в освоении космического пространства. К слову, помимо России, на передовых позициях, по мнению россиян, также находятся США (66%) и Китай (46%).

Более того, 90% опрашиваемых выступили за полноценное участие нашей страны в освоении космоса. По мнению почти половины респондентов (49%) это необходимо для развития науки и высоких технологий, а также обеспечения обороноспособности страны (44%).

Между тем, 17% опрашиваемых видят в освоении космоса возможность на равных конкурировать с США, Евросоюзом и Китаем.

При этом, усилия по освоению космоса и увеличение объема ресурсов, по мнению 42% россиян, следует увеличить (51% среди 45-59-летних). А 41% участников опроса считают, что можно оставить все на нынешнем уровне (49% среди 25-34-летних).

Лишь 9% опрошенных предлагают сократить расходы на космос, сообщает ВЦИОМ.

Опрос был проведен 10 апреля 2019 года. В исследовании приняло участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте текущего года ВЦИОМ проводил опрос и выяснилось, что 88% россиян положительно оценивают воссоединение Крыма с РФ.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров о безопасности на дорогах: выросла ценность человеческой жизни.Программа «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда». Ведущие: Антон Челышев и Наталья Агре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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