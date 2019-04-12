В Совфеде отреагировали на призыв США поменять отношения с Россией

СЕГОДНЯ 11:09 2019-04-12T11:09:24+03:00

Сенаторы считают, что Москва открыта к диалогу, а вот Вашингтон пока не осмеливается сделать аналогичный шаг

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Отношения России и США находятся в тупиковом положении и это очень опасно. К такому выводу пришли сразу три американских политика. Бывший министр обороны Соединенных Штатов Уильям Перри, бывший государственный секретарь Джордж Шульц и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для Wall Street Journal призвали президента США Дональда Трампа пересмотреть политику Вашингтона в отношении Российской Федерации.

В Совете федерации уверены, что Москва готова к диалогу, но пока Вашингтон не спешит занять такую же позицию.

- В случаях, когда превалирует переоценка собственных сил, идет нежелание развивать отношения с другими странами, мы имеем, то, что имеем. Москва призывает все страны к диалогу, пытается найти точки соприкосновения, мы учитываем интересы других и требуем аналогичного отношения к себе. Хочется надеяться, что рано или поздно призывы к стабилизации отношений начнут звучать в США не только от отдельных политиков, но и от высшего руководства страны, - цитирует ФАН слова заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Александра Бабакова.

ИСТОЧНИК KP.RU