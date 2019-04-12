Руководство телеканала «1+1» подаст в суд на Порошенко

СЕГОДНЯ 11:33 2019-04-12T11:33:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Генеральный директор группы 1+1 Media Александр Ткаченко сообщил, что руководство украинского телеканала намерено подать в суд на действующего президента Украины Петра Порошенко. Иск будет подан в связи с обвинениями в адрес вещателя, а также перебранкой с лидером первого тура президентской гонки, главой партии «Слуга народа» Владимиром Зеленским, которую нынешний глава государства устроил, приехав в студию без приглашения.

"Ждите в понедельник. В том числе и за прошлые обвинения в адрес «1+1». В стране, которая стряхнет с себя ваше вранье, - это уже будет возможно. Пошел обратный отсчет - еще 9 дней осталось", - приводит ТАСС заявление руководителя вещателя.

Накануне, как писал сайт kp.ru, Порошенко со своей агитационной программой приехал без приглашения в эфир телеканала «1+1». Там он заявил, что хотел бы видеть в ближайшие часы в студии своего соперника в борьбе за пост президента Владимира Зеленского для проведения дебатов.

Вскоре лидер партии «Слуга народа» позвонил в редакцию и рассказал, что не может присутствовать в студии, поскольку находится во Франции. В пятницу в Париже у него назначена встреча с французским президентом Эммануэлем Макроном. Между кандидатами в президенты Украины в прямом эфире произошла перепалка.

Зеленский и Порошенко поспорили в прямом эфире.Петр Порошенко и Владимир Зеленский устроили перепалку в прямом телеэфире и еще раз кинули друг другу вызовы на дебаты

ИСТОЧНИК KP.RU