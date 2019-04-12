Кабмин планирует вернуть алкоголь в учреждения культуры

СЕГОДНЯ 11:38 2019-04-12T11:38:26+03:00

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Кабмин намерен снова вернуть спиртное в буфеты учреждений культуры. Ограничения продажи были законодательно введены в 2016 году, но оказалось, что трезвый взгляд на искусство не пришелся по вкусу посетителям.

За горячительное выступают даже в Эрмитаже. Деятели культуры признают, что стало чего-то не хватать, тем более всем давно известно: истину нужно искать в вине.

Инициатива принадлежит Министерству культуры РФ.В опубликованном на портале проектов нормативных и правовых актов документе предлагается расширить перечень и разрешить подавать спиртное в кафе и буфетах всех организациях, которые ведут «деятельность в области культуры».

Сегодня торговля спиртным разрешена только в театрах, концертных залах и на территориях парков. Посетители в большинстве своем восприняли такое послабление позитивно, сообщает Пятый канал.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что безработный житель Воронежа, выпив 100 грамм водки в буфете Третьяковской галереи, вошел в "репинский" зал, когда смотрители уже обходили музей перед закрытием, схватил стойку ограждения и ударил ей по стеклу на картине. Осколки прорвали полотно в трех местах. Вандала задержала охрана музея, после чего передала его полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/688535" frameborder="0"></iframe> Задержание и допрос вора, укравшего картину из Третьяковской галереи.

ИСТОЧНИК KP.RU