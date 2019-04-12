Глава Минтруда заявил о рекордном росте зарплат россиян с 2012 года
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства заявил, что в 2018 году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8%.
- Это самый высокий показатель с 2012 года. Я очень надеюсь, что нам удастся выйти на позитивный тренд роста реальной заработной платы в последующие годы, - подчеркнул Топилин, сообщает "РИА-Новости".
Ранее глава Минтруда анонсировал повышение доходов бюджетников в 2019 году. Топилин отметил, что зарплата бюджетников, не вошедших в указы, будет увеличена на 4,3% с 1 октября.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в октябре прошлого года Максим Топилин заявил о беспрецедентном росте зарплат в РФ. По словам главы Минтруда, средняя заработная плата россиян увеличилась в 2018 году на 11%.
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин о безработице, законе о тунеядстве и зарплатах в конвертах.Глава Минтруда рассказал «КП», почему у нас низкие пенсии, как победить серые зарплаты и легко ли найти работу после 40 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU