2019-04-12T12:12:48+03:00
Экономика

Глава Минтруда заявил о рекордном росте зарплат россиян с 2012 года

Ранее он анонсировал повышение доходов бюджетников в 2019 году
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Глава Минтруда заявил о рекордном росте зарплат россиян с 2012 годаГлава Минтруда заявил о рекордном росте зарплат россиян с 2012 годаФото: Евгения ГУСЕВА
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Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства заявил, что в 2018 году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8%.

- Это самый высокий показатель с 2012 года. Я очень надеюсь, что нам удастся выйти на позитивный тренд роста реальной заработной платы в последующие годы, - подчеркнул Топилин, сообщает "РИА-Новости".

Ранее глава Минтруда анонсировал повышение доходов бюджетников в 2019 году. Топилин отметил, что зарплата бюджетников, не вошедших в указы, будет увеличена на 4,3% с 1 октября.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в октябре прошлого года Максим Топилин заявил о беспрецедентном росте зарплат в РФ. По словам главы Минтруда, средняя заработная плата россиян увеличилась в 2018 году на 11%.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин о безработице, законе о тунеядстве и зарплатах в конвертах.Глава Минтруда рассказал «КП», ­почему у нас низкие пенсии, как ­победить серые зарплаты и легко ли найти работу после 40 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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