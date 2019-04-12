Минпросвещения и ЦБ решили обучать детей в детсадах финансовой грамотности

СЕГОДНЯ 12:23 2019-04-12T12:23:46+03:00

В министерстве хотят воспитать в ребенке трудолюбие, деловитость, предприимчивость, добросовестность и уверенность в себе

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В детские сады всех регионов России были направлены рекомендации по развитию экономического воспитания детей в возрасте пяти-семи лет, составленные в совместной работе Минпросвещения с Центробанком. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения в пятницу, 12 апреля.

«Минпросвещения России совместно с Центральным банком Российской Федерации и Центром реализации государственной образовательной политики и информационных технологий разработало методические рекомендации для воспитателей детских садов по развитию экономического воспитания детей в возрасте пяти-семи лет. Данные рекомендации направлены во все регионы России», - говорится в распространенном сообщении пресс-службы.

Как отмечается в заявление министерства, экономическое воспитание поможет сформировать представление детей о финансовом мире. В ведомстве считают, что это позволит ребенку «стать самостоятельным и успешным человеком, принимающим грамотные, взвешенные решения». В сообщении также говорится и о воспитание таким образом в детях «трудолюбия, деловитости, предприимчивости, добросовестности, ответственности и самоконтроля, уверенность в себе».

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в Министерстве просвещения опровергли информацию о запрете детям без прививок посещать школы, детсады или какие-либо другие учебные заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU