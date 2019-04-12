Центробанк отозвал лицензию у московского банка "Аспект"

СЕГОДНЯ 12:25 2019-04-12T12:32:18+03:00

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Центробанк РФ с пятницы, 12 апреля, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного банка "Аспект".

- Банк "Аспект" допускал нарушения нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, - подчеркнули в ЦБ.

Более того, стало известно, что банк предоставлял в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию по операциям.

В ЦБ РФ подчеркнули, что банк "Аспект" регулярно проводил сомнительные операции с наличной иностранной валютой. А также транзитные операции, основная часть которых была связана с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам, сообщает "РИА-Новости".

К слову, клиентскую базу банка составляли предприятия и компании Москвы и Московской области. В большинстве случаев банк работал с государственными унитарными предприятиями и компаниями в сфере жилищного и дорожного строительства.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в январе текущего года ЦБ отозвал лицензии у Радиотехбанка и Камчаткомагропромбанка. В деятельности кредитных организаций установлены многочисленные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU