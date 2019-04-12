Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце на командном ЧМ по фигурному катанию

СЕГОДНЯ 12:43 2019-04-12T12:45:28+03:00

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На командном чемпионате мира по фигурному катанию 2019 в японской городе Фукуока в четверг, 11 апреля, прошли соревнования в танцах на льду. Пары представили свой произвольный танец. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов на этом турнире побили свой собственный рекорд - 130,63 балла за второй прокат в Японии. Однако же этого не хватило для итогового успеха.

Все дело в том, что французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон с суммой в 135,82 балла одержали победу. Это - новый мировой рекорд. И Пападакис с Сизерон - первые, заработав для Франции 12 баллов. Синицина и Кацалапов стали вторыми, принеся 11 баллов своей сборной.

Третье место у США (Мэдисон Хаббел и Захари Донохью), четвертыми стали пара из Канады, пятыми - итальянцы, шестые - японцы.

Теперь дальше по программе командного ЧМ - произвольная программа у мужчин.

После очередного вида сборная США - первая с 68 баллами, вторыми идут японцы - 62 балла, Россия - третья с 61 очком, Франция - четвертая, у них 50 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU