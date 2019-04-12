Суд отказался освободить Абызова из-под стражи под залог в миллиард рублей
В пятницу, 12 апреля, Мосгорсуд признал законным заключение под стражу экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и его защите в ходатайстве об освобождении под залог в миллиард рублей.
«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения», - зачитал решение судья.
Напомним, что Абызов и пять его подельников были задержаны 26 марта. Всем им были предъявлены обвинения в создании организованного преступного сообщества и выводе за рубеж 4 млрд. рублей.
Адвокат экс-министра Александр Аснис предложил отпустить своего подзащитного под залог в миллиард рублей. По словам защиты, такая мера пресечения гарантирует, что Абызов не скроется и не будет пытаться помешать ходу следствия.
Накануне, 10 апреля, суд арестовал имущество экс-министра. Под санкциями оказалась недвижимость стоимостью около миллиарда рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU