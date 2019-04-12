Суд отказался освободить Абызова из-под стражи под залог в миллиард рублей

СЕГОДНЯ 12:46 2019-04-12T12:46:33+03:00

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В пятницу, 12 апреля, Мосгорсуд признал законным заключение под стражу экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и его защите в ходатайстве об освобождении под залог в миллиард рублей.

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения», - зачитал решение судья.

Напомним, что Абызов и пять его подельников были задержаны 26 марта. Всем им были предъявлены обвинения в создании организованного преступного сообщества и выводе за рубеж 4 млрд. рублей.

Адвокат экс-министра Александр Аснис предложил отпустить своего подзащитного под залог в миллиард рублей. По словам защиты, такая мера пресечения гарантирует, что Абызов не скроется и не будет пытаться помешать ходу следствия.

Накануне, 10 апреля, суд арестовал имущество экс-министра. Под санкциями оказалась недвижимость стоимостью около миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU