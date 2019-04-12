Песков о Wikileaks: Это независимый источник информации, который подвергается преследованию
В Кремле считают Wikileaks независимым источником информации, который подвергается преследованию. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Естественно, это есть на самом деле независимый источник информации, который подвергается преследованию» - сказал представитель Кремля.
Песков также подчеркнул, что сам факт ареста основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа «абсолютно не корреспондируется с идеалами и свободы прессы, и свободы СМИ, и неприкосновенности СМИ».
Ранее в МИД РФ задержание Ассанжа назвали преданием забвению свободы слова. Официальный представитель министра иностранных дел Мария Захарова сказала, что арест журналиста пример того, как «Рука "демократии" сжимает горло свободе».
Напомним, в четверг, 11 апреля, Эквадор отказал Ассанжу в убежище, после чего британская полиция арестовала основателя скандально известного сайта прямо в здании эквадорского посольства в Лондоне, где тот скрывался семь лет. С 2010 года журналист находится в международном розыске, его обвиняют в сексуальных домогательствах.
Джулиана Ассанжа выводят из посольства Эквадора в Лондоне. Источник: RT
ИСТОЧНИК KP.RU