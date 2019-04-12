2019-04-12T13:03:39+03:00
Политика

Песков о Wikileaks: Это независимый источник информации, который подвергается преследованию

Представитель Кремля отметил, что ареста Джулиана Ассанжа никак не корреспондируется с представлениями о свободе прессы [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: REUTERS
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В Кремле считают Wikileaks независимым источником информации, который подвергается преследованию. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Естественно, это есть на самом деле независимый источник информации, который подвергается преследованию» - сказал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что сам факт ареста основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа «абсолютно не корреспондируется с идеалами и свободы прессы, и свободы СМИ, и неприкосновенности СМИ».

Ранее в МИД РФ задержание Ассанжа назвали преданием забвению свободы слова. Официальный представитель министра иностранных дел Мария Захарова сказала, что арест журналиста пример того, как «Рука "демократии" сжимает горло свободе».

Напомним, в четверг, 11 апреля, Эквадор отказал Ассанжу в убежище, после чего британская полиция арестовала основателя скандально известного сайта прямо в здании эквадорского посольства в Лондоне, где тот скрывался семь лет. С 2010 года журналист находится в международном розыске, его обвиняют в сексуальных домогательствах.

Джулиана Ассанжа выводят из посольства Эквадора в Лондоне. Источник: RT

ИСТОЧНИК KP.RU

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