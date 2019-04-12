Опрос: россиянам стал больше нравиться активный отдых

СЕГОДНЯ 13:05 2019-04-12T13:05:19+03:00

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Согласно данным социологического опроса, число россиян, предпочитающих активный отдых выросло на 7% по сравнению с прошлым годом. В начале 2019 года туризму отдают предпочтение 29% респондентов. Наиболее популярным он является у мужчин до 34 лет.

Также увеличилось количество россиян (с 34% до 43%), которым нравится пляжный отдых. Почти треть респондентов, которые имеют высшее образование, любят познавательный туризм, то есть посещение экскурсий, а также путешествия по историческим местам.

Люди более старшего возраста (50-55 лет) чаще других россиян выбирают отдых в санаториях, пансионатах, домах отдыха, а также на даче.

«Каждый третий россиянин организует отдых самостоятельно (29%), в два раза реже россияне обращаются к турагентам (14%),- приводит RT данные социологического исследования. - Чаще других самостоятельно планируют поездки молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет (35-39%)».

В целом, полученные данные опроса показывают, что за последний год число россиян, которые отдают предпочтение путешествовать внутри страны увеличилось с 26% до 38%, за границей – с 13% до 20%. Чаще остальных путешествуют люди в возрасте 25-30 лет.

Опрос был проведен в начале текущего года, в нем приняли участие 1,6 тысячи россиян от 18 лет из 42 регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU