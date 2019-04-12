2019-04-12T13:24:30+03:00
Экономика

Песков: Путин не сыграл никакой роли в переводе Калви под домашний арест

Представитель Кремля также опроверг связь изменения меры пресечения для основателя Baring Vostok с заявлениями американских бизнесменов о бойкоте ПМЭФ
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков: Путин не сыграл никакой роли в переводе Калви под домашний арестПесков: Путин не сыграл никакой роли в переводе Калви под домашний арестФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин не сыграл никакой роли в переводе под домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, которого правоохранители подозревают в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подчеркнув, что российский лидер в эту ситуацию вмешиваться не может и не собирается.

«Это никак не можно назвать. Это никакой роли не сыграло, тем более, что вы знаете, мы тщательно избегали каких-либо оценок, и президент не мог и не может, и не имеет каких-либо планов вмешиваться в следственные действия или в судебные действия», - сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что перевод Калви под домашний арест никак не связан с угрозами американских бизнесов не приезжать на Петербургский форум, если основателя инвестфонда не отпустят или не смягчат меру пресечения.

Напомним, В четверг, 11 апреля, Басманный суд удовлетворил ходатайство СК и вынес решение о переводе предпринимателя под домашний арест на три дня, до 13 апреля. Позже Следственный комитет попросил продлить до 14 июля 2019 года срок домашнего ареста бизнесмена. Следствие указало на устойчивые социальные связи основателя Baring Vostok в Москве и его благотворительную деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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