2019-04-12T13:42:34+03:00
Общество

Приложение MAPS.ME ко Дню космонавтики запустило тематический маршрут

Пользователи сервиса 12 апреля смогут прогуляться по самым «космическим» местам Москвы
Марина ВЕНЦОВА
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Приложение MAPS.ME ко Дню космонавтики запустило тематический маршрутПриложение MAPS.ME ко Дню космонавтики запустило тематический маршрутФото: Михаил ФРОЛОВ
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Интернет-сервис офлайн-карт MAPS.ME в честь Дня космонавтики, который отмечают 12 апреля, создал маршрут из десяти локаций по всей Москве, где состоятся самые интересные мероприятия приуроченные празднику.

Музей космонавтики - отправная точка путеводителя. Здесь до 21 апреля будет работать выставка «Юрий Гагарин: “Я простой советский человек”». В Московском планетарии 12 апреля можно будет посетить не только экскурсию, но также пройти интересный квест Проксима: спасение».

Увлекательным будет также посещение парка «Сокольники», где в галереи Kvadrats будет до 10 мая работать выставка «Космос: от Галилея до Илона Маска». Она будет посвящена жизни и деятельности Стивена Хокинга. В парке Горького в пятницу можно заглянуть в народную обсерваторию.

Кроме того, в маршрут MAPS.ME включены станция МАРС в торгово-развлекательном центре «Ривьера», Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ России, павильон «Космос» ВДНХ, сад имени Н. Э. Баумана, интерактивный музейный комплекс «Буран» и «Иннопарк» в Центральном детском магазине на Лубянке.

Путеводитель доступен в каталоге маршрутов в мобильном приложении сервиса.

В честь Дня космонавтики жители Москвы и туристы, как ранее писал сайт kp.ru, получат возможность принять участие в различных мероприятиях в рамках фестиваля «Пора в космос» на ВДНХ.

Юрий Гагарин. Первый в космосе.9 марта исполнилось бы 85 лет первому человеку в космосе - Юрию Гагарину. Но много ли вы знаете об этом герое, изменившем историю человечества? Итак, кто такой Юрий Гагарин? В курсе ли вы, что он родился в семье крестьян? А знаете, что его хотели отчислить из авиационного училища? Из-за маленького роста... Знаете, что тот же маленький рост (всего 165 см) позволил ему войти в отряд первых космонавтов? Что Гагарин не конкурировал, а дружил с Титовым? Что первым Гагарин стал благодаря своей честности? А помните ли из школьной программы, почему Юрий Алексеевич Гагарин произнёс своё знаменитое Поехали ? А что увидел Гагарин в космосе? Как приземлялся? И как переживал испытание славой после полёта? А как Гагарин умер? Биография Юрия Гагарина - точнее самое важное и интересное из неё - это вы найдёте в нашем комиксе правды . А кто для вас Юрий Гагарин? И что в его биографии для вас самое удивительное? Ждём комментариев под этим видео!

ИСТОЧНИК KP.RU

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