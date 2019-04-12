2019-04-12T13:44:15+03:00
В мире

Военные Судана готовы вернуть власть гражданскому правительству досрочно

Министр обороны африканской республики заявил, что армия не стремятся к узурпации власти [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Военные Судана могут вернуть власть гражданскому правительству досрочноВоенные Судана могут вернуть власть гражданскому правительству досрочноФото: REUTERS
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Армия Судана может сократить двухлетний переходный период и досрочно вернуть власть гражданскому правительству, если увидят существенное улучшение ситуации в государстве. Соответствующие заявление Министр обороны Судана генерал-лейтенант Авад бен Ауф, объявивший себя главой политического комитета Военного совета страны.

«Изначально мы установили двухлетний переходный период. В то же время, если мы увидим, что ситуация в Судане существенно улучшается, а народ смог выработать четкое решение имеющихся проблем, мы готовы сократить этот срок», - сказал генерал на пресс-конференции в Хартуме в пятницу, 12 марта.

Глава Военного совета подчеркнул, что переходный период установлен «максимально на два года» и военные не стремятся к ее узурпации, «не будут вмешиваться в процесс формирования и деятельности гражданского правительства». Он также отметил, что «протестующие поддерживают армию» и решение по вопросу власти в государстве «зависит от народа».

Напомним, в четверг, 11 апреля, военнослужащие организовали государственный переворот. Министр обороны Судана сообщил о переходе власти под контроль армии на двухлетний период и приостановки действия конституции, а также об аресте президента страны Аль-Башира.

В Судане произошел военный переворот.Президент Судана Омар аль-Башир, возглавляющий страну 30 лет, уйдет в отставку, некоторые действующие и бывшие должностные лица арестованы

ИСТОЧНИК KP.RU

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