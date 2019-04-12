На похоронах репера Nipsey Hussle преступники открыли стрельбу

СЕГОДНЯ 14:11 2019-04-12T14:11:30+03:00

В результате инцидента погиб один человек

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На похоронах американского рэпера Nipsey Hussle в Лос-Анджелесе неизвестные устроили стрельбу. В результате инцидента погиб один человек, трое были ранены.

- Пострадали трое темнокожих мужчин и одна темнокожая женщина, в возрасте от 30 до 50 лет. К большому сожалению, один человек скончался, - подтвердили в официальном аккаунте главы городской полиции в Twitter.

Известно, что неизвестные открыли стрельбу, находясь в автомобиле.

Инцидент произошел, когда тело рэпера транспортировали в Южный Лос-Анджелес, где родился и вырос Nipsey Hussle. Всего, по данным полиции, около 10 тысяч человек пришли отдать дань погибшему музыканту.

Напомним, в конце марта текущего года рэпер Nipsey Hussle был застрелен напротив своего магазина одежды в Лос-Анджелесе. В убийстве рэпера подозревается 29-летний Эрик Холдер. Мужчине выдвинуты обвинения по четырем пунктам. При этом, Холдер свою вину не признает.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 1 апреля в Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle. Вместе с ним во время стрельбы ранения получили еще два человека.

Видео с места убийтсва рэпера Nipsey Hussle.

ИСТОЧНИК KP.RU