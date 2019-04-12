2019-04-12T14:23:36+03:00
Политика

Путин не планирует участвовать в торжествах в честь 75-летия высадки союзников в Нормандии

Пять лет назад российских президент присутствовал на подобных мероприятиях по приглашению своего французского коллеги Франсуа Олланда
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях во Франции, посвящённых 75-летию высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства в пятницу, 12 апреля.

«Нет», - передает РИА-Новости ответ представителя Кремля на вопрос о планах поездки российского лидера на торжества в Нормандию.

В 2014 году, по приглашению президента Франции Франсуа Олланда Путин приехал на торжества в честь 70-летия высадки десанта союзных войск. За день до этого президент России встретился в Париже со своим французским коллегой и провел полуторачасовые переговоры в Елисейском дворце. Российский лидер также присутствовал на подобных торжествах в Нормандии и в 2004 году.

Пять лет назад, российских президент сообщил, что именно память об общей борьбе против фашизма поможет выстроить отношения между странами-союзницами в будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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