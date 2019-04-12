2019-04-12T14:34:17+03:00
Выборы президента Украины 2019

Представитель штаба Зеленского прокомментировал его скандал с Порошенко

По словам Разумкова, поведение украинского актера связано с его сильной эмоциональностью
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Представитель штаба Зеленского прокомментировал его скандал с ПорошенкоПредставитель штаба Зеленского прокомментировал его скандал с ПорошенкоФото: REUTERS
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Дмитрий Разумков, представитель избирательного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского прокомментировал его перепалку с действующим украинским лидером Петром Порошенко. Соратник шоумена, комментируя поведение Зеленского, назвал его "эмоциональным человеком".

- Если бы наши телезрители столкнулись с тем объемом грязи, который ежедневно, ежеминутно выливается на него… они были бы еще более эмоциональными и жесткими в высказываниях, - подчеркнул Разумков, сообщает агентство УНИАН.

Напомним, действующий президент Украины Петр Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и по телефону предложил Владимиру Зеленскому приехать на дебаты. Тот отказался, сославшись на то, что находится на пути во Францию. Кандидаты начали спорить и перебивать друг друга, после чего Зеленский попрощался и положил трубку.

Зеленский и Порошенко поспорили в прямом эфире.Петр Порошенко и Владимир Зеленский устроили перепалку в прямом телеэфире и еще раз кинули друг другу вызовы на дебаты

ИСТОЧНИК KP.RU

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