2019-04-12T14:58:33+03:00
Политика

В России началось производство зенитно-ракетной системы «Витязь-ПВО»

Государственные испытания новейший ЗРС было завершено положительными пусками
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ЗРК С-350Е Витязь. Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.orgЗРК С-350Е Витязь. Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org
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В пятницу, 12 апреля, в России были завершены Государственные испытания новой зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 «Витязь-ПВО» и началось ее серийное производство. Соответствующие заявление сделал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

«Положительными пусками завершаются госиспытания новой ЗРС С-350 «Витязь-ПВО», призванной на замену С-300ПС. Одновременно запущено производство первого серийного комплекта, сдача будет обеспечена в 2019 году», - сказал он в рамках Единого дня приемки военной продукции в пятницу, 12 апреля.

По словам замминистра в Вооруженных силах, система заменит С-300 «Фаворит».

Ранее, сайт kp.ru сообщал о том, что в этом году на вооружение воздушно-космических сил (ВКС) России поступит новейший ЗРК С-350 «Витязь». Также ВКС России должны получить 10 комплектов зенитных комплексов «Панцирь-С» и С-400 «Триумф».

ИСТОЧНИК KP.RU

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