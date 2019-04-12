2019-04-12T14:50:31+03:00
Общество

На Украине объявили в розыск капитана российского судна "Норд"

Ранее Владимир Горбенко не пришел на заседание киевского суда
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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На Украине объявили в розыск капитана российского судна "Норд" Фото: пресс-служба Госпогранслужбы УкраиныНа Украине объявили в розыск капитана российского судна "Норд" Фото: пресс-служба Госпогранслужбы Украины
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Украина объявила в розыск Владимира Горбенко, капитана российского судна "Норд".

Ранее мужчина не пришел на заседание суда в Киеве. Представитель прокуратуры АРК попросил Оболонский районный суд приостановить дело и объявить капитана судна в розыск.

- После того как капитан судна "Норд" в очередной раз не явился на судебное заседание, сегодня, 12 апреля 2019 года, согласно определению Оболонского районного суда города Киева, его объявили в розыск, - сказано в сообщении в Telegram-канале украинской прокуратуры.

Киевский суд ранее принял решение обеспечить принудительный привод на судебное заседание 12 апреля Владимира Горбенко, который покинул Украину после десяти месяцев удержания и сейчас находится в Крыму.

Напомним, в марте прошлого года украинские пограничники задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с десятью членами экипажа. Девять из них смогли вернуться на Родину спустя семь месяцев в результате обмена на украинских моряков.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале текущего года адвокат Владимира Горбенко рассказал «Комсомолке», почему капитан «Норда» раньше не пытался выехать из Украины. В судебных заседаниях Горбенко будет участвовать по видеосвязи.

Капитан "Норда" Владимир Горбенко вернулся в Крым! И дал первое интервью "Комсомолке".

ИСТОЧНИК KP.RU

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