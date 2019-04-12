2019-04-12T14:40:47+03:00
Общество

Глава Disney уходит в отставку

Роберт Айгер планирует покинуть компанию в 2021 году
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Глава Disney собрался в отставкуГлава Disney собрался в отставкуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Генеральный директор компании Disney Роберт Айгер рассказал, когда он планирует уйти в отставку. По его словам, в 2021 году он больше не будет продлевать контракт. К тому времени компания как раз успеет подготовить ему преемника. Об этом Айгер сообщил после презентации, предназначенной для инвесторов.

«Я предполагаю, что срок моего контракта истечет в конце 2021 года… И я собирался сказать, что в этот раз все серьезно, но я говорил так и раньше. Я являюсь руководителем с октября 2005 года, …и в 2021 году наступит время, когда я, наконец, уйду с поста», — цитирует слова главы Disney сайт «Свободная пресса».

Стоит отметить, что Роберт Айгер за все время продлевал свой контракт с Disney дважды. Во время своей работы на посту генерального директора совершил несколько крупных сделок. В 2006 году Disney приобрела анимационную студию Pixar, в 2009 году - издательство комиксов Marvel, в 2012 году - киностудию Lucasfilm. Последняя сделка предоставила компании права на киновселенную «Звездные войны» (Star Wars).

Кроме того Disney владеет рядом телеканалов и сетью развлекательных парков. Поиск нового куратора компании уже начался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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