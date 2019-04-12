2019-04-12T14:58:17+03:00
Общество

Фанатам Кокорина и Мамаева отказали в проведении митинга

Все дело в том, что изначально они хотели выйти на улицу с требованием освободить из-под стражи братьев Кокориных и Мамаева
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Футбольным фанатам запретили проводить митинг в поддержку спортсменов, оказавшихся за решеткойФутбольным фанатам запретили проводить митинг в поддержку спортсменов, оказавшихся за решеткойФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Фанатам футболистов Кокорина и Мамаева отказали в проведении митинга в столичном парке «Сокольники». Митинг должен был пройти 13 апреля, но организаторы планировали выйти на улицу с лозунгами «за освобождение из-под стражи братьев Кокориных и Мамаева». Именно эта просьба смутила руководство площадки, требование назвали слишком критичным, к тому же решать освободить или нет может только суд. В итоге мероприятие не было согласовано.

- Дело в суде, и до тех пор, пока суд не вынесет решение, мы не имеем права в соответствии с законодательством. У нас вот такое отношение, - комментирует заместитель директора парка по координации деятельности с местными органами исполнительной власти Александр Лебедев.

Организаторы уверены, что нужно изменить формулировку, с которой люди выйдут на улицу, тогда акция будет согласована. Игорь Шумилин отметил, что будет «Митинг в поддержку футболистов». Когда именно пройдет новое мероприятие пока не ясно, сообщает телеканал «360».

Дело футболистов тянется с декабря прошлого года. Наконец-то оно дошло до суда. Прошло всего два заседания по делу, каждый процесс - настоящий аншлаг. Судьям предстоит выслушать 45 свидетелей.

Второе заседание по делу футболистов, которое проходило в Пресненском суде Москвы 11 апреля, пытались сорвать. В правоохранительные органы поступила информация, что здание заминировано. Свидетелей и подсудимых вывели на улицу. Последние встретили сообщение без паники и даже шутили.

Кокорин и Мамаев в суде на рассмотрении их дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в центре Москвы»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителей Москвы предупреждают о «желтом уровне» погодной опасности
Голикова назвала регионы с самым высоким и низким уровнем смертности
Матвиенко рассказала, при каких условиях российская делегация вернется в ПАСЕ
Глава Федерации автовладельцев России: Утвержденные правила тюнинга автомобилей помогут бороться с коррупцией
Путин заявил, что призыв на военную службу постепенно уйдет в прошлое
Военный совет Судана отказался выдать экс-президента Международному уголовному суду
Россияне рассказали, что их обижает на работе больше всего
В России началось производство зенитно-ракетной системы «Витязь-ПВО»
В Приморье сроки выдачи разрешений на строительство сократили со 150 дней до 93
Глава Disney уходит в отставку
На Украине объявили в розыск капитана российского судна "Норд"
Представитель штаба Зеленского прокомментировал его скандал с Порошенко