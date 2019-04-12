Фанатам Кокорина и Мамаева отказали в проведении митинга

СЕГОДНЯ 14:58 2019-04-12T14:58:17+03:00

Все дело в том, что изначально они хотели выйти на улицу с требованием освободить из-под стражи братьев Кокориных и Мамаева

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Фанатам футболистов Кокорина и Мамаева отказали в проведении митинга в столичном парке «Сокольники». Митинг должен был пройти 13 апреля, но организаторы планировали выйти на улицу с лозунгами «за освобождение из-под стражи братьев Кокориных и Мамаева». Именно эта просьба смутила руководство площадки, требование назвали слишком критичным, к тому же решать освободить или нет может только суд. В итоге мероприятие не было согласовано.

- Дело в суде, и до тех пор, пока суд не вынесет решение, мы не имеем права в соответствии с законодательством. У нас вот такое отношение, - комментирует заместитель директора парка по координации деятельности с местными органами исполнительной власти Александр Лебедев.

Организаторы уверены, что нужно изменить формулировку, с которой люди выйдут на улицу, тогда акция будет согласована. Игорь Шумилин отметил, что будет «Митинг в поддержку футболистов». Когда именно пройдет новое мероприятие пока не ясно, сообщает телеканал «360».

Дело футболистов тянется с декабря прошлого года. Наконец-то оно дошло до суда. Прошло всего два заседания по делу, каждый процесс - настоящий аншлаг. Судьям предстоит выслушать 45 свидетелей.

Второе заседание по делу футболистов, которое проходило в Пресненском суде Москвы 11 апреля, пытались сорвать. В правоохранительные органы поступила информация, что здание заминировано. Свидетелей и подсудимых вывели на улицу. Последние встретили сообщение без паники и даже шутили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702108" frameborder="0"></iframe> Кокорин и Мамаев в суде на рассмотрении их дела.

ИСТОЧНИК KP.RU