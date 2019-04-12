2019-04-12T15:11:29+03:00
В мире

Военный совет Судана отказался выдать экс-президента Международному уголовному суду

Министр обороны африканского государства заявил, что ни аль-Башира ни один другой гражданин не будут выданы за границу, а их будут судить в стране [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Военный совет Судана отказался выдать экс-президента Международному уголовному судуВоенный совет Судана отказался выдать экс-президента Международному уголовному судуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Экс-президент Судана Омар аль-Башир, арестованный Военным Советом страны, не будет выдан Международному уголовному суду. Соответствующие заявление Министр обороны африканской республики генерал-лейтенант Авад бен Ауф, объявивший себя главой политического комитета Военного совета.

«Омар аль-Башир находится в наших руках. Наш совет правит и привлекает к ответственности, но не выдаст аль-Башира за рубеж» - заявил он. «Мы не передадим аль-Башира за границу, но мы будем судить его в Судане» - добавил военный.

Министр подчеркнул, что «ни аль-Башир, ни один другой гражданин страны не будет выдан иностранным структурам».

Генерал также заявил, что все, кто были причастны к гибели людей в ходе акций протестов в стране будут выданы суду Судана и «не уйдут от ответственности». Он также отметил, что военные «не осуществляли военный переворот, а пришли в ответ на желание народа».

Ранее аль-Абидин сообщил, что армия готова вернуть власть гражданскому правительству досрочно и военные не стремятся к узурпации власти.

Напомним, днем ранее, 11 апреля министр обороны Судана сообщил об аресте президента страны Аль-Башира. Он также заявил о переходе власти под контроль Военному Совету на двухлетний переходный период и приостановки действия конституции.

В Судане произошел военный переворот.Президент Судана Омар аль-Башир, возглавляющий страну 30 лет, уйдет в отставку, некоторые действующие и бывшие должностные лица арестованы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителей Москвы предупреждают о «желтом уровне» погодной опасности
Голикова назвала регионы с самым высоким и низким уровнем смертности
Матвиенко рассказала, при каких условиях российская делегация вернется в ПАСЕ
Глава Федерации автовладельцев России: Утвержденные правила тюнинга автомобилей помогут бороться с коррупцией
Путин заявил, что призыв на военную службу постепенно уйдет в прошлое
Россияне рассказали, что их обижает на работе больше всего
В России началось производство зенитно-ракетной системы «Витязь-ПВО»
Фанатам Кокорина и Мамаева отказали в проведении митинга
В Приморье сроки выдачи разрешений на строительство сократили со 150 дней до 93
Глава Disney уходит в отставку
На Украине объявили в розыск капитана российского судна "Норд"
Представитель штаба Зеленского прокомментировал его скандал с Порошенко