Россияне рассказали, что их обижает на работе больше всего

СЕГОДНЯ 15:10 2019-04-12T15:10:40+03:00

Больше всего россиян расстраивают необоснованные замечания начальства и коллег Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Россияне признались, что обижает их на работе больше всего. Оказывается, что большинство трудящихся не переносят неаргументированной критики. На безосновательные замечания обижаются 44 процента респондентов. Обидными также считаются дополнительные обязанности и рабочие задачи – 27% и личные недочеты, на последние досадуют 26% опрошенных.

Эти три основных момента способны превратить любую работу в каторгу. Они же могут стать причиной перемены места работы, пишет РИА Новости.

Атмосфера в коллективе тоже имеет большое значение. Для многих важны не только микроклимат, но и уровень культуры коллег.

Что касается позитивных факторов, то бесспорно, поднять настроение может похвала от начальства и коллег (52%), позитивная атмосфера в рабочем коллективе (36%) и интересные свежие задания (27%). Особую радость приносят сокращенные рабочие дни и сдача очередного проекта..

В целом россияне стараются не портить себе нервы и работать спокойно. Только 8 процентов людей начинают злиться на коллег, начальство и предстоящую трудовую рутину с самого утра, а остальные вполне довольны жизнью, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU