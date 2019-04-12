Россияне рассказали, что их обижает на работе больше всего
Россияне признались, что обижает их на работе больше всего. Оказывается, что большинство трудящихся не переносят неаргументированной критики. На безосновательные замечания обижаются 44 процента респондентов. Обидными также считаются дополнительные обязанности и рабочие задачи – 27% и личные недочеты, на последние досадуют 26% опрошенных.
Эти три основных момента способны превратить любую работу в каторгу. Они же могут стать причиной перемены места работы, пишет РИА Новости.
Атмосфера в коллективе тоже имеет большое значение. Для многих важны не только микроклимат, но и уровень культуры коллег.
Что касается позитивных факторов, то бесспорно, поднять настроение может похвала от начальства и коллег (52%), позитивная атмосфера в рабочем коллективе (36%) и интересные свежие задания (27%). Особую радость приносят сокращенные рабочие дни и сдача очередного проекта..
В целом россияне стараются не портить себе нервы и работать спокойно. Только 8 процентов людей начинают злиться на коллег, начальство и предстоящую трудовую рутину с самого утра, а остальные вполне довольны жизнью, пишет сайт argumenti.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU