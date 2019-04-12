2019-04-12T15:51:16+03:00
Политика

Путин заявил, что призыв на военную службу постепенно уйдет в прошлое

По словам президента РФ, профессиональная армия является более востребованной в современных условиях
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В пятницу, 12 апреля, президент России Владимир Путин рассказал, что призыв на военную службу постепенно уйдет в прошлое.

"Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование", - сказал Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш".

Он отметил, что профессиональные военные более востребованы в современных условиях, когда техника очень сложна и перед армией стоят важные задачи. При этом некоторые страны не отказываются от призыва, так как сохраняются функции, не требующие высокой квалификации.

"Но, тем не менее, тенденция такая есть, мы будем дальше двигаться по ней", - подчеркнул Путин.

В ходе встречи с сотрудниками "Энергомаша" у Путина спросили об отсрочке от призыва для молодых представителей космической отрасли, на что президент напомнил, что в Минобороны есть научные роты и специальный центр, где можно служить без потери квалификации. Также глава государства подчеркнул, что срок службы по призыву в нашей стране минимальный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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