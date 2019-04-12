2019-04-12T15:19:37+03:00
Экономика

Глава Федерации автовладельцев России: Утвержденные правила тюнинга автомобилей помогут бороться с коррупцией

Сам процесс станет более понятным для автовладельца
Татьяна ВЛАДИМИРСКАЯ
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В России появятся новые правила тюнинга автомобилейВ России появятся новые правила тюнинга автомобилейФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев считает, что утвержденные премьер-министром Дмитрием Медведевым правила тюнинга автомобилей повысят уровень безопасности и помогут бороться с коррупцией. Согласно правилам, перед тем, как начинать ремонт, нужно будет получить заключение технической экспертизы. Выдает его испытательная лаборатория, а уже потом со справкой обратиться в Госавтоинспекцию. Если никаких технических препятствий нет, то собственнику предоставят полную свободу действий.

Эксперт полагает, что появление четко прописанных правил сделает процесс более понятным для автовладельца.

- То, что водитель должен предоставить заключение технической экспертизы, выданное испытательной лабораторией, конечно, будет стоить каких-то денег, но тем не менее людям будет понятно, стоит ли вносить изменения или нет, — прокомментировал новшество для RT Сергей Канаев.

При этом от отметил, что по мере введения схемы в действие нужно смотреть, насколько она рабочая, и на практике вносить изменения.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил порядок внесения изменений в конструкции автомобилей и другого транспорта. Это должно сделать государственный надзор более прозрачным и понятным, говорится в постановлении, которое опубликовано на сайте кабмина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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