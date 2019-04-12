2019-04-12T15:45:04+03:00
Происшествия

Жителей Москвы предупреждают о «желтом уровне» погодной опасности

В выходные в столице ожидается сильный ветер
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Порывы ветра местами будут достигать 15 м/сПорывы ветра местами будут достигать 15 м/сФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В субботу, 13 апреля, в Москве ожидается «желтый» уровень погодной опасности. Ожидается, что порывы ветра местами будут достигать 15 м/с. Об этом сообщили в издании «РТ на русском».

С утра температура воздуха в столице составит +1 градус. Может пойти небольшой снег. Днем столбик термометра окажется на отметке +6...+8 градусов. Однако порадоваться теплой погоде не получится. В городе поднимется сильный ветер.

В воскресенье днем, по прогнозам Gismeteo.ru, в Москве вновь ожидается ветреная и облачная погода. Порывы ветра будут достигать 8-16 м/с. Воздух прогреется до +7 градусов.

Напомним, что «Комсомолка» уже предупреждала о похолодании в Европейской части России. Ночами ожидаются заморозки и осадки в виде снега. Однако уже со следующей недели в Москву вернется теплая и солнечная погода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Голикова назвала регионы с самым высоким и низким уровнем смертности
Матвиенко рассказала, при каких условиях российская делегация вернется в ПАСЕ
Глава Федерации автовладельцев России: Утвержденные правила тюнинга автомобилей помогут бороться с коррупцией
Путин заявил, что призыв на военную службу постепенно уйдет в прошлое
Военный совет Судана отказался выдать экс-президента Международному уголовному суду
Россияне рассказали, что их обижает на работе больше всего
В России началось производство зенитно-ракетной системы «Витязь-ПВО»
Фанатам Кокорина и Мамаева отказали в проведении митинга
В Приморье сроки выдачи разрешений на строительство сократили со 150 дней до 93
Глава Disney уходит в отставку
На Украине объявили в розыск капитана российского судна "Норд"
Представитель штаба Зеленского прокомментировал его скандал с Порошенко