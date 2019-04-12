Жителей Москвы предупреждают о «желтом уровне» погодной опасности

СЕГОДНЯ 15:44 2019-04-12T15:45:04+03:00

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В субботу, 13 апреля, в Москве ожидается «желтый» уровень погодной опасности. Ожидается, что порывы ветра местами будут достигать 15 м/с. Об этом сообщили в издании «РТ на русском».

С утра температура воздуха в столице составит +1 градус. Может пойти небольшой снег. Днем столбик термометра окажется на отметке +6...+8 градусов. Однако порадоваться теплой погоде не получится. В городе поднимется сильный ветер.

В воскресенье днем, по прогнозам Gismeteo.ru, в Москве вновь ожидается ветреная и облачная погода. Порывы ветра будут достигать 8-16 м/с. Воздух прогреется до +7 градусов.

Напомним, что «Комсомолка» уже предупреждала о похолодании в Европейской части России. Ночами ожидаются заморозки и осадки в виде снега. Однако уже со следующей недели в Москву вернется теплая и солнечная погода.

ИСТОЧНИК KP.RU