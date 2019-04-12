2019-04-12T15:37:27+03:00
Политика

Матвиенко рассказала, при каких условиях российская делегация вернется в ПАСЕ

Спикер Совфеда подчеркнула, что делегация не вернется в ПАСЕ, пока остается вероятность ее дискриминации
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. ФОТО: пресс-служба СФГлава Совета Федерации Валентина Матвиенко. ФОТО: пресс-служба СФ
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Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что делегация России не вернется к работе в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), пока остается вероятность дискриминации делегаций.

"Пока сохраняется возможность у ПАСЕ дискриминации национальных делегаций по вкусовым, политическим, иным принципам, мы не готовы возвращаться работать в эту межпарламентскую структуру", - сказала Матвиенко в пятницу, 12 апреля.

Она добавила, что сейчас появились положительные моменты в поведении руководства Совета Европы, ПАСЕ и некоторых политиков.

"Они понимают, что это реально кризис ПАСЕ, который распространился в целом на Совет Европы, что необходимо найти решение", - отметила спикер.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу Матвиенко провела в Баку встречу с главой азербайджанского парламента Октаем Асадовым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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