Голикова назвала регионы с самым высоким и низким уровнем смертности

СЕГОДНЯ 15:39 2019-04-12T15:39:59+03:00

В среднем в 2018 году в России умерло 12,4 человека на тысячу населения

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За прошлый год самые низкий уровень смертности был отмечен в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах, высокими показатели остаются во многих регионах Центральной России. Соответствующие заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

«На сегодняшний день по 2018 году наименьший уровень смертности регистрируется в Уральском, Северо-Кавказском федеральных округах. Самый высокий остается в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской областях», - сказала она на заседании коллегии Минтруда России в пятницу, 12 апреля.

Как сообщила вице-премьер, в прошлом году смертность выросла в 32 регионах. По ее словам, «чтобы обеспечить с 2019 года быстрый рост продолжительности жизни, нам необходимо опережающими темпами добиться снижения смертности».

Голикова отметила, что у регионов разная динамика изменения данного показателя за прошлый год. Так по уровню смертности в Псковской и Новгородской области было отмечено снижение на 2,4 и 2,5 процентов соответственно, а в Орловской области увеличение на 1,3 процента по отношению к прошлому.

В среднем уровень смертности в нашей стране в 2018 года составила 12,4 человека на тысячу населения. В общем по данным Росстата, в прошлом году в Ингушетии смертность составила три человека на тысячу населения, в Чечне — 4,2, в Дагестане — 4,8, а в Псковской и Тверской областях в среднем по 16,8 человека. В Новгородской области этот показатель составил 16,5 человека, в Ивановской — 16, во Владимирской — 15,8.

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ИСТОЧНИК KP.RU