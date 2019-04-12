2019-04-12T16:59:39+03:00
Экономика

Минфин: Профицит бюджета РФ в январе-марте составил 2,2% ВВП

По предварительной оценке финансовой ведомства, федеральный бюджет в январе-марте был исполнен с профицитом 545,7 миллиарда рублей
Екатерина БОЛГОВА
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Профицит бюджета РФ в январе-марте составил 2,2% ВВППрофицит бюджета РФ в январе-марте составил 2,2% ВВПФото: REUTERS
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Министерство финансов России сообщило, что, по предварительным данным, профицит федерального бюджета в январе-марте текущего года составил 545,7 миллиарда рублей, что составляет 2,2% ВВП.

За этот временной отрезок доходы бюджета составили 4,589 триллиона рублей, или 23% к общему утвержденному объему доходов за год. Расходы исполнены в объеме 4,044 триллиона рублей, что составляет 22,4% к общему годовому объему.

Отмечается, что больше всего доходов внесла Федеральная налоговая служба — 3,027 триллиона рублей, или 24,6% к прогнозным показателям на текущий год. Федеральная таможенная служба перечислила в бюджет 1,309 триллиона рублей, или 22% к прогнозным показателям. Другие федеральные органы внесли доходы на 252,9 миллиарда рублей, что составляет 14,9% к прогнозу на год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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