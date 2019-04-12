2019-04-12T17:49:04+03:00
В мире

МИД Литвы вручил России ноту протеста

Представители литовского дипведомства утверждают, что российская сторона передала письмо с угрозами и призывом к сотрудникам посольства в течение месяца покинуть Москву
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МИД Литвы вручил России ноту протеста из-за угроз в адрес своих дипломатовМИД Литвы вручил России ноту протеста из-за угроз в адрес своих дипломатовФото: EAST NEWS
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Литва передала России ноту протеста. Как пояснили в литовском МИД, такое решение было принято из-за поступивших в дипведомство в Москве угроз в адрес сотрудников посольство и членов их семей в связи с обвинительным приговором в «деле 13 января».

«31 марта в посольство Литвы в Москве поступило письмо с угрозами и призывом к сотрудникам посольства и членам их семей в течение месяца покинуть Москву, связанное с вынесением Вильнюсским окружным судом обвинительного приговора в "деле 13 января"», - сообщили представители внешнеполитического ведомства Литвы.

Напомним, что днем ранее в четверг, 11 апреля, Литва отозвала для консультаций своего посла в России Рямигиюса Мотузаса. В МИД Литвы сообщила, что причиной такого решения стали поступившие в посольство угрозы, связанных с коррупционным скандалом. Позже пресс-атташе литовского внешнеполитического ведомства Раса Якилайтене уточнила, что посол отозван для консультаций «из-за уязвимости, обусловленной угрозами, которые получило посольство, сотрудники посольства и посол после приговора в деле 13 января».

Напомним, в три года назад в Литве началось судебное разбирательство по делу о беспорядках у телебашни 13 января 1991 года. В конце марта этого года окружной суд Вильнюса вынес обвинительный приговор двум фигурантам дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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