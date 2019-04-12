Порошенко: 18 апреля должно начаться "пасхальное" перемирие в Донбассе

СЕГОДНЯ 17:50 2019-04-12T17:52:25+03:00

На этот день запланирована видеоконференция подгруппы по безопасности

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С 18 апреля в Донбассе должно стартовать "пасхальное" перемирие, считает президент Украины Петр Порошенко. Он заявил об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель

"В процессе сегодняшнего обсуждения мы поддержали пасхальное прекращение огня, которое должно вступить 18 апреля в силу", - сказал Порошенко, передает украинский телеканал "Прямой".

Кроме того, как отметил президент Украины, после второго тура выборов главы государства он предложит провести встречу в нормандском формате.

Отметим, что минские договоренности предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, проведение конституционной реформы на территории Украины, а также начало разговора о проведении местных выборов в Донбассе.

18 апреля должна пройти видеоконференция рабочей подгруппы по безопасности. Основной вопрос обсуждения - новое перемирие в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU