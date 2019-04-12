2019-04-12T17:52:25+03:00
Политика

Порошенко: 18 апреля должно начаться "пасхальное" перемирие в Донбассе

На этот день запланирована видеоконференция подгруппы по безопасности
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

С 18 апреля в Донбассе должно стартовать "пасхальное" перемирие, считает президент Украины Петр Порошенко. Он заявил об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель

"В процессе сегодняшнего обсуждения мы поддержали пасхальное прекращение огня, которое должно вступить 18 апреля в силу", - сказал Порошенко, передает украинский телеканал "Прямой".

Кроме того, как отметил президент Украины, после второго тура выборов главы государства он предложит провести встречу в нормандском формате.

Отметим, что минские договоренности предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, проведение конституционной реформы на территории Украины, а также начало разговора о проведении местных выборов в Донбассе.

18 апреля должна пройти видеоконференция рабочей подгруппы по безопасности. Основной вопрос обсуждения - новое перемирие в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Париже началась встреча Макрона с Зеленским
МИД Литвы вручил России ноту протеста
Актера сериала «Деффчонки» проверяют на причастность к сбыту наркотиков
В московской электричке парень совращал 12-летнюю девочку
Минфин: Профицит бюджета РФ в январе-марте составил 2,2% ВВП
Оружейный барон из Ховрино: Пенсионер хранил в квартире целый арсенал оружия и боеприпасов
Годовая инфляция в марте составила 5,3%
Суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей
Тимошенко обратилась к Порошенко и Зеленскому с призывом не подрывать уважение к президенту
Дело режиссёра Серебренникова отправят на новую экспертизу
Жителей Москвы предупреждают о «желтом уровне» погодной опасности
Голикова назвала регионы с самым высоким и низким уровнем смертности
Матвиенко рассказала, при каких условиях российская делегация вернется в ПАСЕ
Глава Федерации автовладельцев России: Утвержденные правила тюнинга автомобилей помогут бороться с коррупцией
Путин заявил, что призыв на военную службу постепенно уйдет в прошлое
Военный совет Судана отказался выдать экс-президента Международному уголовному суду
Россияне рассказали, что их обижает на работе больше всего
В России началось производство зенитно-ракетной системы «Витязь-ПВО»
Фанатам Кокорина и Мамаева отказали в проведении митинга
В Приморье сроки выдачи разрешений на строительство сократили со 150 дней до 93
Глава Disney уходит в отставку
На Украине объявили в розыск капитана российского судна "Норд"
Представитель штаба Зеленского прокомментировал его скандал с Порошенко