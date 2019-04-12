Медведев в 2018 году заработал 9 миллионов 917 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:29 2019-04-12T18:29:00+03:00

По сравнению с 2017 годом заработок премьера России увеличился на 1 миллион 35 тысяч

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Доход премьера-министра России Дмитрия Медведева в 2018 году составил 9 миллион 917 тысяч 510 рублей. Об этом говорится в декларации председателя правительства о доходах и имуществе, опубликованной на официальном сайте Кабинета министров в пятницу, 15 апреля.

Напомним, доход премьера в 2017 году сократился на 21 тысячу рублей и составил 8 миллионов 565 тысяч рублей. В этом году заработок Медведева вырос на 1 миллион 35 тысяч рублей.

Что касается имущества, то глава Кабмина по-прежнему является собственником квартиры площадью 367,8 квадратных метров, также на условиях аренды сроком на 49 лет у премьера есть земельный участок в 47 соток. Медведев также является владельцем двух классических автомобилей ГАЗ-20 "Победа" 1948 года выпуска и ГАЗ-21 "Волга" 1962 года выпуска.

ИСТОЧНИК KP.RU