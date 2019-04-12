Алексей Леонов: "Олигархи имеют больше денег, чем мы тратим на космонавтику"

СЕГОДНЯ 18:40 2019-04-12T18:40:38+03:00

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"Пустой тратой времени" назвал Международную космическую станцию ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев. В интервью радиостанции «Говорит Москва» Вячеслав Докучаев высказал мнение, что Россия зря тратит миллиарды, отправляя людей на Международную космическую станцию. По его словам, все открытия в космосе давным-давно получаются с помощью роботов, поэтому человек там просто уже не нужен.

- Человеческая космонавтика нужна, но только на частные деньги. А государство свои деньги налогоплательщиков должно тратить на настоящую науку, — заявил ученый.

Докучаеву ответил легендарный космонавт Алексей Леонов.

- Это очередное шараханье и глупость. Он бы посмотрел, во сколько раз олигархи Рыболовлев или Абрамович имеют больше денег, чем мы тратим на космонавтику. Это несоразмерные вещи! Так что же — такое полезно для страны, а космонавты — не полезны? Демагогия это все, которую разводит неграмотный человек»,— сказал Алексей Леонов ФАН.

Космонавт также указал на то, что мобильные телефоны у нас есть только благодаря космонавтам.

«Посмотрите, сейчас у каждого человека есть мобильный! Да если бы не космонавтика, у нас бы на квартиру по-прежнему приходился один проводной телефон. Мы бы не понимали, что такое морская или авиационная навигация. Все это принесли космонавты собственными руками. А такие неграмотные ученые пусть лучше считают деньги, которые утащили у страны. Вот там триллионы, — сказал Алексей Леонов.

ИСТОЧНИК KP.RU