Снаружи американского сегмента МКС произошла утечка десятков килограммов метана

СЕГОДНЯ 19:05 2019-04-12T19:05:16+03:00

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Из-за отказа электроники снаружи американского сегмента Международной космической станции (МКС) произошла утечка нескольких десятков килограммов метана.

«Недавно в оборудовании RRM-3 отказала электроника, что привело к прекращению работы криогенного охлаждающего устройства. В результате перестала поддерживаться в нужном диапазоне температура жидкого метана в емкости. И вчера произошла утечка нескольких десятков килограммов метана», — передает РИА-Новости слова своего источника в ракетно-космической отрасли.

Как сообщает источник, угрозы экипажу МКС нет, так как проблемы возникли снаружи Международной космической станции. Тем не менее крышки на иллюминаторах модулей станции закрыли для защиты от загрязнений.

Накануне, в пятницу 12 апреля, появилась информация о том, что на МКС отметили странное поведение подопытных мышей, которые через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам. Ученые не могут сказать, что заставило грызунов устраивать гонки в клетках.

ИСТОЧНИК KP.RU