Меркель прокомментировала претензии Порошенко из-за "Северного потока — 2"

СЕГОДНЯ 19:43 2019-04-12T19:43:38+03:00

По словам канцлера ФРГ, разные позиции Германии и Украины по проекту газопровода не влияют на стратегическое партнерство между странами

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что различие позиций Берлина и Киева по проекту газопровода "Северный поток — 2" не мешают партнерству между странами.

"У нас есть общая цель в этом деле, чтобы Украина оставалась газовым транзитером. Поэтому мы предложили, чтобы переговоры велись не только между Россией и Украиной, но и при участии ЕС", - сказала Меркель на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко.

Она отметила, что у Германии и Украины "очень много общих позиций".

"То, что у нас разные позиции по данному вопросу, наше стратегическое партнерство выдержит", - сказала Меркель, обращаясь к Порошенко, передает РИА Новости.

Ранее Порошенко сообщил, что Украина будет настаивать на прекращении реализации "Северного потока — 2" и предлагать компаниям из Германии принять участие в управлении украинской ГТС.

ИСТОЧНИК KP.RU