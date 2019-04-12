Москва вошла в десятку городов с самыми быстрорастущими ценами на жилье

СЕГОДНЯ 20:24 2019-04-12T20:24:10+03:00

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Москва заняла шестое местое в рейтинге городов с самыми высокими темпами роста цен на недвижимость, за прошедший год стоимость квартиры в столице выросла почти на 9 процентов, опередив Милан и Лос-Анжелес.

Аналитики крупной консалтинговой компании CBRE исследовали рос цен на жилье в крупнейших городах мира, в списке из 35 пунктов 30 городов отличились ростом стоимости жилья, но как отметили эксперты - в целом по миру темп роста замедлился.

Что касается столицы России, сильнее остальных подорожало элитное жилье, за год на 22%, квартиры эконом- и комфорт-класса, в среднем, прибавили в стоимости 7.5%, цены на новостройки поднялись на 6.8%, в сравнении с показателями конца 2017 года.

"Рынок жилья в Москве восстанавливается после экономических сложностей последнего десятилетия. Данные исследования показывают позитивную динамику и рост цен на жилье на уровне 8,9%. Рост спроса обусловлен низким уровнем безработицы, которая сейчас находится на уровне 1,4%, и выгодными условиями кредитования. При этом, по сравнению с другими городами мира, ставки по ипотеке остаются высокими" - поясняют специалисты в опубликованном на сайте компании исследовании.

Итак, в десятку городов-лидеров по темпу роста цен на недвижимость вошли:

Барселона - 16.9%

Дублин - 11.6%

Шанхай - 11.%

Мадрид - 10.2%

Париж - 9.1%

Москва - 8.9%

Кейптаун - 8.7%

Милан - 7%

Лос-Анжелес - 6.4%

Стамбул - 6.1%

ИСТОЧНИК KP.RU