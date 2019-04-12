2019-04-12T20:33:09+03:00
Политика

Шойгу и Салюков примут участие в параде Победы на кабриолетах Aurus

По словам источника, автомобили проходят последние испытания во время репетиций
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Впервые автомобиль Aurus показали на инаугурации президента РФ Владимира Путина весной 2018 годаВпервые автомобиль Aurus показали на инаугурации президента РФ Владимира Путина весной 2018 годаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В параде Победы на Красной площади 9 мая глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков будут участвовать на кабриолетах Aurus.

"Принципиальное решение об участии кабриолетов Aurus в Параде в честь 74-годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади принято", - сказал источник в Минобороны, передает ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что в настоящее время проходят последние испытания новых автомобилей. По словам источника, два основных и один запасной Aurus будут приняты в эксплуатацию 147-й автомобильной базы военного ведомства.

Напомним, ранее на парадах Победы министр обороны и главком Сухопутных войск объезжали войска на автомобилях ЗИЛ.

Первый российский бренд премиальных автомобилей Aurus был разработан специалистами НАМИ с использованием иностранных комплектующих.

angaravto.ruangaravto.ru
Кабриолет Aurus примет участие в Параде Победы
5 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Москва вошла в десятку городов с самыми быстрорастущими ценами на жилье
Меркель прокомментировала претензии Порошенко из-за "Северного потока — 2"
Дальний Восток получит 3 млрд рублей на поддержку рождаемости
Снаружи американского сегмента МКС произошла утечка десятков килограммов метана
Валентина Матвиенко заработала в прошлом году больше 15 миллионов рублей
Зеленский назвал свою беседу с Макроном конструктивной
Алексей Леонов: "Олигархи имеют больше денег, чем мы тратим на космонавтику"
Постпред Судана при ООН: Военный Совет готов сотрудничать с международным сообществом
Медведев в 2018 году заработал 9 миллионов 917 тысяч рублей
Владимир Путин за год заработал 8 миллионов рублей
В Париже началась встреча Макрона с Зеленским
Порошенко: 18 апреля должно начаться "пасхальное" перемирие в Донбассе
МИД Литвы вручил России ноту протеста
Актера сериала «Деффчонки» проверяют на причастность к сбыту наркотиков