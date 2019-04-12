Шойгу и Салюков примут участие в параде Победы на кабриолетах Aurus
В параде Победы на Красной площади 9 мая глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков будут участвовать на кабриолетах Aurus.
"Принципиальное решение об участии кабриолетов Aurus в Параде в честь 74-годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади принято", - сказал источник в Минобороны, передает ТАСС.
Собеседник агентства отметил, что в настоящее время проходят последние испытания новых автомобилей. По словам источника, два основных и один запасной Aurus будут приняты в эксплуатацию 147-й автомобильной базы военного ведомства.
Напомним, ранее на парадах Победы министр обороны и главком Сухопутных войск объезжали войска на автомобилях ЗИЛ.
Первый российский бренд премиальных автомобилей Aurus был разработан специалистами НАМИ с использованием иностранных комплектующих.
ИСТОЧНИК KP.RU