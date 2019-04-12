Россельхознадзор попросил ФСБ пресечь "серый" транзит из Белоруссии

СЕГОДНЯ 20:54 2019-04-12T20:54:18+03:00

Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс для пресечения "серого" транзита из Белоруссии Фото: Алексей ФОКИН

В ведомстве анализируют транзитные поставки из Белоруссии через территорию России в Казахстан и Киргизию

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Россельхознадзор попросил ФСБ и Минтранс пресечь "серый" транзит продукции животноводства из Белоруссии.

Как заявила официальный представитель ведомства Юлия Мелано, Россельхознадзор продолжает бороться с "серыми схемами" транзита продукции из Белоруссии через Россию в Киргизию и Казахстан.

"В целях пресечения "серых схем" поставок и незаконной деятельности транспортных компаний, участвующих в этих схемах, Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс России с просьбой принять меры по этому вопросу", - сообщила Мелано.

Она отметила, что регулярный анализ транзита из Белоруссии проводится ведомством с февраля этого года, особенно ложные транзитные схемы, при которых транспорт "за 2-5 суток успевал доставить продукцию в Алма-Ату и Бишкек", а затем вернуться в Белоруссию, снова загрузиться и отправиться в путь, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU