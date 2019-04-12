2019-04-12T21:31:54+03:00
Общество

Известный стендап-комик умер после шутки про инсульт

Ян Когнито умер от сердечного приступа в возрасте 60 лет
Екатерина БОЛГОВА
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Стендап-комик Ян Когнито. Фото: FacebookСтендап-комик Ян Когнито. Фото: Facebook
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В британском городе Бистер, графство Оксфордшир, умер известный комик Ян Когнито прямо во время выступления в баре.

"Представьте, что у меня случится инсульт, а когда я очнусь, буду разговаривать на валлийском", — пошутил артист со сцены. Спустя примерно 10 минут он почувствовал себя плохо и присел, а зрители подумали, что это часть сценария.

Когда стало понятно, что Когнито плохо, ведущий представления вызвал скорую, но прибывшие медики не смогли помочь артисту и только констатировали его смерть. Причиной смерти комика стал сердечный приступ. Ему было 60 лет, пишет издание The Daily Mail.

Комик Ян Когнито начал выступать в середине 1980-х году. В 1999 году он получил звание лучшего стендап-комика по версии Time Out.

ИСТОЧНИК KP.RU

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