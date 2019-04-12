2019-04-12T23:03:42+03:00
В мире

Польша не пустила парусник "Седов" в свои территориальные воды

На борту судна находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета
Екатерина БОЛГОВА
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Парусник "Седов" не пустили в польские территориальные водыПарусник "Седов" не пустили в польские территориальные водыФото: пресс-служба БГА РФ
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Польша не пустила российский парусник "Седов" в свои территориальные воды. На борту судна - курсанты Керченского государственного морского технологического университета.

"Мы считаем, что допуск парусника в территориальные воды Польши противоречил бы политике уважения территориальной целостности Украины и непризнания аннексии Крыма", — заявила представитель МИД Польши Ева Сувара.

Она отметила, что соответствующее решение принял премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Парусник "Седов" вышел в первый учебный рейс навигации этого года в субботу, 6 апреля. На борту находятся 112 курсантов из Крыма. 11 апреля парусник не пустили в свои территориальные воды власти Эстонии. В посольстве РФ назвали этот поступок недружественным.

Также в российском дипведомстве обратили внимание на то, что Эстония приняла решение запретить проход российского парусника перед поездкой в Россию президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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