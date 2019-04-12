2019-04-12T23:34:39+03:00
Политика

В ходе спецоперации в Тюмени ликвидированы террористы

Подозреваемые оказали сопротивление и были убиты во время перестрелки
Юлия ДИВЕЕВА
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В Тюмени сотрудники ФСБ ликвидировали террористическую ячейкуВ Тюмени сотрудники ФСБ ликвидировали террористическую ячейкуФото: Алексей БУЛАТОВ
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По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в Тюмени были уничтожены все приверженцы террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"Предварительно подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем", - цитирует Интерфакс слова источника в силовых структурах.

Число убитых террористов пока не называется, однако ранее сообщалось, что правоохранительные органы проводят задержание двух подозреваемых в подготовке терактов. Известно, что террористическая ячейка планировала совершить нападения в общественных местах в ближайшее время.

Спецназ ФСБ заблокировали исламистов в доме на улице Лобачевского. Никто из мирного населения не пострадал.

Ранее сайт kp.ru писал, что вечером в пятницу, 12 апреля, в Тюмени ввели режим контртеррористической операции (КТО). По данным регионального управления ФСБ России, в одном из частных домов города пребывали вооруженные приверженцы ИГ. По данным ведомства, боевики планировали теракт.

В районе проведения спецоперации отключали электричество. Очевидцы слышали выстрелы и взрывы, также сообщалось о пожаре в одном из домов. Огонь был оперативно ликвидирован.

Первые кадры с места контртеррористической операции в Тюмени. Слышны автоматные очереди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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