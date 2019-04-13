Зеленский рассказал, за что не уважает Порошенко

СЕГОДНЯ 00:41 2019-04-13T00:41:04+03:00

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Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский заявил, что не уважает нынешнего главу государства Петра Порошенко и пояснил почему. По словам актера, президент оскорбил его, когда он позвонил в студию телеканала "1+1", чтобы ответить на вызов политика начать дебаты немедленно.

"Мне не нравится, когда меня оскорбляют. И так как я пока еще не президент, могу позволить себе быть собой до конца", - сказал Зеленский в интервью изданию "Страна.UA".

По словам шоумена, он, как уже давно известный человек, часто фотографируется с людьми и разговаривает с ними. При этом, всегда спокойно воспринимает их критику его недостатков, чего нельзя сказать о Порошенко.

"Этот человек столько раз сказал, что я марионетка и наркоман, что у меня нет к нему уважения. У меня есть уважение к институту президентства, но не к нему. Поскольку это всенародно избранный президент. Но на моральном уровне, чисто человеческом, я считаю, что он просто оскорбляет", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что за пять лет Порошенко сделал все, чтобы Украина не развивалась.

Как писал сайт "КП", глава Незалежной в четверг приехал на телеканал "1+1" и в прямом эфире предложил Зеленскому прибыть в студию в течение 40 минут на дебаты. С актером связались, он по телефону объяснил оппоненту, что летит во Францию, чтобы встретиться с президентом Эмманюэлем Макроном, и не может примчаться на телевидение немедленно.

Он также напомнил, что дата проведения дебатов уже назначена и согласована, и он ждет порошенко в "Олимпийском"19 апреля. Порошенко пытался перебивать, требовал выслушать его, а потом замолкал одновременно с Зеленским. В итоге его соперник просто повесил трубку.

Зеленский и Порошенко поспорили в прямом эфире.Петр Порошенко и Владимир Зеленский устроили перепалку в прямом телеэфире и еще раз кинули друг другу вызовы на дебаты

ИСТОЧНИК KP.RU